Россия не дает гарантий вывода войск из Донбасса даже после проведения выборов, – Арестович

Вариант форсированного решения конфликта на Донбассе с проведением выборов без получения Украиной контроля над границей невозможен, поскольку нет гарантий дальнейшего вывода российских войск. Об этом заявил советник Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

«Дело в том, что мы не имеем гарантий от российской стороны. Даже если мы представим себе, что мы пошли бы на выборы без демилитаризации и без контроля над границей, условно говоря, имея там 35 тысяч российского войска. Какие гарантии, что они после этого выведут войска? В этом проблема. Они не верят нам, мы не верим им», – подчеркнул Арестович.

По его словам, Украина делает «сильные шаги» и идет на свою долю риска, которая уже была заложена, когда подписывались Минские соглашения. В то же время, россияне этого не делают.

«Представим себе, что мы сделали еще более сильные шаги навстречу, кроме тех, которые мы предлагаем в плане действий ("Плане совместных шагов" по Донбассу – ред.) и провели выборы, не выведя российские войска, не получив контроль над границей. А где гарантия, что они выведут войска после этого, а не легитимизируют тех, кого выбрали? И скажут: "Все, вот уже правительство, которое вы избрали по украинскому законодательству, чего же вы еще хотите?". Гарантий нет. И мяч на стороне Путина», – аргументировал свою позицию спикер украинской делегации в ТКГ.

Он отметил, что это не только его мнение.

«Это мнение того же МИДа Франции, Германии. Каждый из них сделал по два сообщения за прошедший месяц. Россияне должны принять решение: "да" или "нет". Мы им фактически нарисовали "золотой мост", идеальные условия для выхода. Но они, видимо, не решились еще. Но поскольку они понимают, что давление в отношении гуманитарных вопросов, безопасности никто с них не снимет, а можно нарваться и на новые санкции, то так или иначе они двигаются», – сказал Арестович.

Он добавил, что все происходит очень медленно, и сколько это продлится – он не знает.

«Но я всегда говорю так: если в результате нашей деятельности хотя бы еще одного пленного освободим, я уже там работал не зря», – резюмировал Арестович.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Politeka»