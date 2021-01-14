Надеты только трусы: В Мариуполе нашли замерзшую обнаженную женщину

В Мариуполе за прошлые сутки, 13 января, на улицах замерзли два человека. Об этом сообщили медики, передает «Сайт города Мариуполя».

Так, в 12:20 возле подъезда многоэтажки на ул. Зелинского обнаружили 32-летнюю женщину. Она была полностью раздета, на ней были только трусы. Женщина очень сильно замерзла.

В состоянии общего переохлаждения ее госпитализировали в областную больницу интенсивного лечения. Причина, по которой мариупольчанка находилась на улице без одежды, выясняется.

Второй случай произошел в 15:30 на остановке на пересечении пр. Строителей и ул. Бахчиванджи. Здесь замерз 53-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его также доставили в областную больницу.