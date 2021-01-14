Паспорта РФ: В «Л-ДНР» осталось немного добровольных кандидатов и тех, кого можно принудить

В «Л-ДНР» снизились темпы получения местными жителями российских паспортов, так как население потеряло интерес. Об этом пишут в одном из Телеграм-каналов, освещающем жизнь в «республиках».

Отмечается, что «были времена, когда ЛНР даже обгоняла ДНР по количеству новоиспеченных российских граждан, но сейчас все изменилось».

В паблике приводят доводы. В частности, на сайте «главы ЛНР» Леонида Пасечника за последний месяц 2020-го и половину января 2021-го ни разу не подняли тему получения паспортов РФ.

«Те, кто хотел сделать это, получить паспорт Российской Федерации, на волне патриотизма и веры в то, что вскоре республика станет частью РФ – сделали это в первых рядах. Те, кто руководствовался материальными мотивами (будем честны, таких тоже немало), тоже уже получили документы, и теперь озабочены тем, чтобы получить выгоду от нового статуса. Но это – задача со звездочкой. Чтобы стать полноценным гражданином, придется побегать и расстаться с серьезными суммами денег, которые перетекут в карман к разного рода "решалам". Например, чтобы оформить регистрацию, без которой не светит ничего из того, что имеют граждане РФ, придется заплатить около 20 тыс. руб. (7,8 тыс. грн по местному курсу на 14.01.2021 – ред.)», – пишут в соцсети.

«Снизился темп выдачи паспортов РФ и в ДНР. Там ситуация осложняется откровенным саботажем со стороны миграционной службы», – добавляют в паблике.

Также в паблике перечислены возможные причины такого положения вещей. «Наличие российского паспорта не дает его обладателю по сути никаких значимых преимуществ, так как без штампа о российской прописке он является как бы "обрезанным", и рассчитывать с ним на получение социальных выплат или, к примеру, кредита в банке не приходится (в некоторых регионах РФ это может получиться, но это – скорее исключение)», – отмечают в паблике.

«Кроме реально активно желающих получить российский паспорт основными его приобретателями были бюджетники и военнослужащие, на которых в свое время в данном вопросе оказывалось неслабое давление со стороны их руководства, но этот ресурс ограничен, все, кто мог уже получили; получавшие паспорта для выезда, в том числе на постоянное место жительства в РФ, его получили и выехали, сейчас с этим сложнее», – добавляют в соцсети.

Кроме того, отмечается, что попытки каким-либо образом «прорекламировать» преимущества наличия у жителей «республики» российского гражданства не особо эффективны.

«Для жизни внутри республик вполне достаточно паспортов Л-ДНР и Украины, хотя с последними и пытаются отчаянно и бесполезно бороться. В общем, картина получается довольно интересная: на сегодняшний день потенциальных добровольных кандидатов на получение российского гражданства в республиках остается не так уж и много, что интересно, количество тех, кого можно к такому принудить, ненамного больше, а по сути "последним резервом" являются работающие пенсионеры», – резюмируют в паблике.

Как сообщалось ранее, при получении российского паспорта жители «ЛНР» и «ДНР» не становятся полноценными гражданами РФ, т.к. они не имеют прописку (регистрацию места жительства) на территории России. А без прописки они лишены возможности получать российские пенсии, банковские карты, регистрировать в РФ родившихся детей, использовать для работы авто с «республиканскими» номерами и пр.