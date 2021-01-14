Пересаживали на другие места, потому что на голову капало: Как работает цирк в Донецке

В неподконтрольном украинским властям Донецке здание «республиканского» цирка нуждается в ремонте. Об этом сообщают местные жители, передают «Донецкие новости».

Так, в соцсетях люди рассказывают о посещении цирка. «Знакомые ходили с ребенком в Донецкий цирк. Плюются. Нищета и убожество. Грязь, крыша течет. Пересаживали на другие места, потому что на голову капало», – рассказывает Елена.

«Состояние самого здания цирка уже давненько оставляло желать лучшего... Но сейчас, видимо, вообще ппц. Лучше туда не ходить, бо есть немалые шансы, шо чего-нибудь на голову свалится», – делится Ирина.

Некоторые люди отнеслись к ситуации с иронией. «Просто цирк 5D», – пишет Георгий.

Также дончане отмечают, что состояние здания никого не волнует. «Но зато прочтите гордое название "Республиканский". А то, что он превратился в полное убожество, никого не волнует. Главное – отчитаться перед российскими кураторами, что в Донецке культурная жизнь по полной программе», – пишет Ирина.

Как рассказывают посетители, за хорошие места при этом приходится отдавать не меньше 600 руб. (235 грн по местному курсу на 14.01.2021).

На сайте цирка указаны следующие цены:

Как сообщалось ранее, здание цирка «Космос» построено в Донецке по типовому проекту, в итоге, аналогичные «близнецы» находятся еще в 10-ти городах Украины и России. 26 августа 2019 года исполнилось 50 лет со дня открытия донецкого «Космоса». Легитимная власть Донецка планировала капитальную реконструкцию здания на 2015-2016 годы, но в 2014-м здесь началась «ДНР», у которой даже в планах нет ремонта цирка. За последние 7 лет здание продолжило приходить в упадок. Ступени на парадном входе давно уже потеряли ровность. Рушатся и обсыпаются парапеты, «облазят» фонтаны. Ржавеют металлические конструкции здания. Отлетает облицовка фасада.

Дончане отмечают, что при их низких зарплатах посещение цирка всей семьей обходится дорого.