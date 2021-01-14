«Как для вас началась война?»: Фонд Рината Ахметова продолжает сбор историй и свидетельств мирных жителей Донбасса

Фонд Рината Ахметова создал онлайн-музей «Голоса Мирных» и поставил себе задачу – собрать 100 тысяч свидетельств людей, чья жизнь из-за конфликта на Донбассе разделилась на до и после. Первые 1000 историй уже собраны, сообщает пресс-служба Фонда.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается уже семь лет, но до мира все еще далеко. Продолжают гибнуть люди, миллионы живут в условиях постоянного стресса и страха. У каждого из них – своя история. В Фонде Рината Ахметова убеждены, что все они должны быть рассказаны, поэтому и был создан онлайн-музей «Голоса Мирных».

Свою историю рассказала и Татьяна Гололобова, медик из Красногоровки. Она вспомнила, как началась для нее война, что было самым тяжелым испытанием, почему за последние годы ее ценности кардинально изменились и кто помог ей и миллионам других мирных жителей выжить.

Татьяна Гололобова

В конце июня 2014 года в Красногоровке шли ожесточенные бои. Татьяна Гололобова, врач и молодая мама, крепко сжимала в объятиях свою двухлетнюю дочь. Кто-то посоветовал не ночевать в доме, спрятаться в подвале. И это спасло жизни Татьяны и ее ребенка.

«Это была бессонная ночь. Мы не спали фактически, потому что была бомбежка и все содрогалось. Орудия стреляли. Мы были одетые. У нас в доме не было подвала. К соседям в подвал снесли запас воды, еды, документы, чтоб можно было спрятаться в случае бомбежки. Где-то к утру все прекратилось, стихло, и мы тогда выехали к родителям», – вспоминает женщина.

Она говорит, что уезжала ненадолго. Думала, доедет с дочкой до Мариуполя, искупается в теплом море, а через несколько дней все закончится, и они вернутся домой. Но их дом в Красногоровке теперь разрушен, и возвращаться просто некуда.

«Потерять свой дом – это самое страшное. Ужасно, когда негде жить. Фактически твоя жизнь просто разрушается», – рассказывает Татьяна.

В Мариуполе у женщины не было ни друзей, ни родственников. Она признается, что первый год на новом месте было очень тяжело: «И работа нашлась, и жилье было, но морально было очень тяжело осознавать, что ты все потерял. Не скажу, что никакой помощи не было, но было тяжело. Тогда мы в первый раз столкнулись с Фондом Рината Ахметова, который выдавал гуманитарную помощь – продуктовые пайки. И мой ребенок был маленький, ей тогда исполнилось только три года. Мы получали паек каждую неделю».

Татьяна часто вспоминает дом. Осознает, что жизнь не будет прежней. И рассказывает, как война изменила ее ценности.

«Серьезные вещи уже не планируешь. Ценности из-за войны меняются однозначно. Если раньше я могла распланировать энное количество времени наперед, то сейчас – нет. Я привыкала заранее готовиться к чему-то. Но ценности пересматриваются, и ты живешь по-другому. Мечтаю о своей квартире или жилье. Когда мы жили в Красногоровке, то семья и дом – это была константа, которую ничего не изменит», – говорит женщина.

Сегодня Татьяна работает медиком в Мариуполе. Она снова оказалась на передовой. На этот раз – борьбы с коронавирусом.

«Сейчас карантин из-за коронавируса. Мы – профильная организация и не можем перейти на дистанционную работу, поменять график, чередования. Мы работаем в круглосуточном режиме, у нас нет выходных. Фактически ненормированный рабочий день, нет праздничных дней, отпусков. Круглосуточная постоянная работа», – говорит Татьяна.

Недавно женщина снова встретилась с сотрудниками Фонда Рината Ахметова. Это было в больнице, куда Фонд привез тесты и медицинское оборудование.

«У нас такого оборудования не было, оно осталось в Донецке. Теперь благодаря Фонду мы проводим исследования на всю Донецкую область», – отмечает медик.

История Татьяны Гололобовой – одно из тысячи свидетельств, которые хранит Музей Фонда Рината Ахметова «Голоса Мирных». Это крупнейшее в Украине собрание историй мирных людей Донбасса.

«Главная задача музея – собирать, систематизировать и показывать миру свидетельства жителей Донбасса, которые оказались в войне и переживают ее прямо сейчас. Все рассказы от первого лица, прежде всего в формате видео-исповедей, видео-интервью. Мы хотим создать главный в мире архив историй Мирных. До 2025 года планируется собрать 100 000 свидетельств, но большая мечта – миллион историй. Мы верим, что таким образом сохраняем голоса из прошлого и настоящего ради лучшего будущего», – говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Каждая история имеет значение, и поделиться своей можно, перейдя по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/ru/my-story. Расскажите, как для вас началась война, и что она изменила.