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Помощь в холода: На Донетчине развернуты пункты обогрева

14.01.21 14:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На сегодня в Донецкой области развернут 261 стационарный пункт обогрева. Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации.

Пункты обогрева функционируют во всех административно-территориальных единицах области, из 261 стационарного пункта 100 работают в круглосуточном режиме.

Во время ухудшения погодных условий и экстремального понижения температуры воздуха, все пункты обогрева будут переведены на круглосуточный режим работы.

В определенных местах расположения стационарных пунктов обогрева можно получить помощь и горячие напитки. В случае необходимости работники указанных пунктов обогрева вызовут медицинскую помощь.

Кроме того, в каждом специализированном учреждении для бездомных лиц и в большинстве территориальных центров социального обслуживания (предоставления социальных услуг) созданы банки теплой одежды, обуви, белья зимнего ассортимента и других средств для оказания экстренной помощи.

С адресами и режимом работы вышеуказанных стационарных пунктов обогрева можно ознакомиться здесь.

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