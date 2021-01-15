Прятался от охраны, чтобы сфотографировать: В Донецке стадион «Шахтер» отрезали от газо- и электроснабжения (Фото)

В «ДНР» в Донецке стадион «Шахтер» отрезали от газо- и электроснабжения. Территория заброшена, поле заросло травой, а на трибунах уже растут деревья, передают «Донецкие новости».

Дренажная система вышла из строя, лестницы и иные металлоконструкции поржавели. При этом, отмечают дончане, еще недавно здесь тренировались юные футболисты. Фото нынешнего стадиона опубликовал местный житель в соцсети:

Дончанин рассказал, что пытался попасть на стадион, но везде было закрыто. «Очень печальное зрелище, вокруг стадиона занимаются – дети, юноши, люди в конце концов. Но на стадион не попасть», – отметил житель Донецка.

Чтобы сделать фото, ему пришлось прятаться от охраны, которая постоянно делает обходы.

Также дончане сообщают, что стадион обрезали от газо- и электроснабжения. Причиной отключения стали долги. «Компания "А" задолжала компании "В", обе принадлежат компании "Х". И администрация города решила наказать детей и сотрудников данной сферы таким образом… Там занимаются дети! Это не место для выяснений, кто в доме хозяин», – пишут в паблике.