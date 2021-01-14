Ведут себя, будто короли мира: В «ДНР» люди жалуются на работу «ЦРБ»

В «ДНР» люди жалуются на работу «центрального республиканского банка». Как пишут в донецком паблике в соцсети, часто клиенты банка сталкиваются с различными трудностями, передают «Донецкие новости».
В местном сообществе люди делятся своими историями. «Сегодня пришли в отделение банка, получить карту на детские деньги, три раза получали на двоих деток в этом отделении! Перед тем, как занять очередь на получение карты, уточнили, здесь ли карта. Они спросили, здесь ли подавали документы на получение первой карты, мы сказали да – занимайте очередь! Простояли около 2 часа 30 минут, 7 человек впереди», – рассказывает дончанка Мария.
По словам Марии, когда подошла ее очередь, она узнала, что карта в другом отделении, где получали зарплатную карту. «Мы в каком веке живем?! Потратить полдня на очередь, и в итоге она в другом отделении, на другом конце Донецка! Неужели нельзя сделать смс-рассылку и уведомлять получателя карты, в каком отделении, по какому адресу!?», – возмущается дончанка.
«Та же история и у меня, только что с банка (так называемого). Это жесть так издеваться над людьми», – рассказывает Анна.
«Я месяц ходила получать карту. Там где подавали, там ремонт. А очередь везде – просто капец», – пишет Ирина.
Некоторые дончане говорят, что «приходит смс о том, что карта готова и в каком отделении получать».
Однако другие жители Донецка рассказывают о новшествах. Так, смс о любых операциях по счету, о зачислении и снятии денег, приходят сразу, а о том, что карта прибыла в отделение банка – нет.
«Очень много людей ругаются с работниками банка. Смс с адресом, где находится карта, больше не приходит. И это очень большая проблема, бегают люди из банка в банк и ищут свою карту», – объясняют в паблике.
Также дончане критикуют «республиканский» банк и «республику»:
- Евгений: «У нас нет никакого банка, у нас есть республиканская касса с кассиршами, задача которых принимать и выдавать деньги, все...»;
- Юлия: «У них чтобы узнать, есть ли деньги на личном счете, тоже нужно выстоять очередь. По телефону не дают информацию. Ведут себя, будто они короли мира и клиенты им что-то должны. Когда было раньше много банков, держались за каждого клиента. А тут понимают, что у людей выбора нет»;
- Виталий: «Где вы банк увидели?»;
- Виталий: «Это не банк, это воровской общак»;
- Дмитрий: «"Феникс" подключил смс, хватит технологических прорывов в этом веке»;
- Денис: «Мы вечные ждуны, везде, на документы, больницы, торговые сети и т.д.»;
- Александр: «Страна очередей».