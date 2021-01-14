Непогода на Донетчине: Энергетики за сутки вернули свет в семь десятков населенных пунктов

За минувшие сутки специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстановили энергоснабжение 71 населенного пункта Донецкой области. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба энергокомпании.

В результате первой январской непогоды в регионе оказались повалены деревья, повреждены линии электропередач, обесточены населенные пункты.

За сутки энергетики восстановили энергоснабжение 71 населенного пункта, 509 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 30 линий электропередач.

«Наши специалисты вернули свет в 71 населенный пункт, пострадавший от непогоды. А это 12 000 жителей. В аварийно-восстановительных работах были задействованы 25 оперативно-выездных бригад. Продолжаем работать над заявками. Надежность электроснабжения и комфорт наших клиентов – наша основная задача», – отметил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Причиной ряда аварийных отключений в Донецком регионе стали сильный ветер, мокрый снег и дождь. Больше всего непогода затронула Великоновоселковский, Александровский, Марьинский, Волновахский, Бахмутский, Мангушский районы.