«Помогла» снять с банкомата: В Мариуполе мошенница ограбила пенсионерку

В Мариуполе в полицию обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что неизвестная сняла с ее банковской карты деньги и незаконно присвоила их. Правоохранители разоблачили в совершении данного преступления ранее судимую местную жительницу. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.

Данное происшествие случилось в декабре прошлого года, у одного из банкоматов. Пенсионерка пыталась снять деньги со своей банковской карты, у нее не получалось. На «помощь» ей вызвалась прохожая, которая сняла с карточки в банкомате все сбережения пожилой женщины, однако отдала ей всего 800 грн, вместо 1800 грн.

«Злоумышленница сообщила, что банкомат неисправен и выдал часть денег. Далее фигурантка поспешила покинуть место преступления. Оперативники Кальмиусского отделения полиции установили приметы подозреваемой и начали ее поиски. Так, в ходе оперативной работы в совершении преступления была разоблачена гражданка 1991 года рождения, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений», – рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.