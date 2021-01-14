Протаранил три автомобиля: Виновником масштабного ДТП в Луганске оказался «чиновник ЛНР» (Фото)

Виновником аварии во временно неподконтрольном Луганске 12 января, в которой разбились 4 автомобиля, оказался «помощник министра связи ЛНР». «Чиновник» находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает луганский блогер, публикующийся под именем «Венедикт Венедиктов».

«Наглость оккупационных властей во всех вопросах жизнедеятельности города не имеет предела, и им за любое правонарушения не бывает наказания. Поэтому и ведут себя они в Луганске, как носороги, забравшиеся на поле ромашек. Один из местных "слуг народа" вылетел на встречную полосу, и, словно Гастелло, протаранил три (!!!) автомобиля. Судя по фотографиям с места событий, есть жертвы», – пишет блогер о ДТП в районе кинотеатра «Буревестник».

По его словам, виновником аварии стал «помощник министра связи ЛНР» Яков Осадчий, который пребывал под действием алкоголя.

Блогер отмечает, что данное ДТП – не первое задержание Осадчего в пьяном виде.

«Осадчий любит ездить пьяным, показывая ГИБДД разные корочки. Пьет – нарушает, опять пьет и опять нарушает – заколдованный круг какой-то, разорвать который некому», – заключает блогер.