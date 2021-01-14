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В «ДНР» назвали самые популярные имена детей

14.01.21 13:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» назвали самые популярные имена детей в 2020 году.

Как сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба «минюста ДНР», при «государственной» регистрации рождения детей в минувшем году наиболее популярными именами для мальчиков были: Артем, Александр, Илья, Иван, Дмитрий, Михаил, Максим, Никита, Егор, Даниил.

Девочкам чаще всего давали имена София, Вероника, Анастасия, Мария, Полина, Виктория, Анна, Милана, Дарья, Александра.

Напомним, в «ДНР» дети, рожденные в 2020 году, чаще всего получали имена греческого и еврейского происхождения.

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