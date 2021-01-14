Оценить ситуацию на Донбассе: Новая глава ОБСЕ едет в Украину

Министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде совершит свой первый зарубежный визит в новой роли в Украину на следующей неделе, передает «Укринформ».

Такое заявление Линде сделала сегодня, 14 января, во время представления программы и приоритетов шведского председательства в ОБСЕ на заседании постоянного совета организации в Вене.

«Уже на следующей неделе я посещу Украину, чтобы встретиться с представителями украинской власти, а также со специальным представителем Грау (специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау – ред.), СММ и координатором проектов в Украине с целью оценки ситуации и поддержки усилий по устойчивому урегулированию конфликта», – сообщила Линде.

Она подчеркнула, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна иметь безопасный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины и иметь все возможности для полной реализации своего мандата.