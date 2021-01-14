На Луганщине в Россию не пропустили мужчин с фальшивыми результатами теста на COVID-19

На границе с РФ в пункте пропуска «Меловое» (Луганская обл.) пограничники обнаружили 2-х мужчин с фальшивыми тестами на COVID-19. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

13 января двое украинцев направлялись в РФ через пункт пропуска «Меловое». На контроль вместе с паспортами они предоставили справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, которые являются основанием для освобождения от самоизоляции. При этом они вели себя нервно.

Выяснилось, что оба мужчины прибыли в Украину из РФ накануне ночью. После установки приложения «Вдома» они последовали к месту проведения самоизоляции. Однако через 2 часа они снова через пункт пропуска «Меловое» направились в обратном направлении.

Мужчины признались, что тесты они не сдавали, а липовые справки приобрели за вознаграждение. Предъявители подделок переданы полиции.

В ГПСУ отметили, что с 11 января РФ отнесена к странам, которые находятся в «красной» зоне, поэтому граждане, въезжающие на территорию Украины, кроме масочного режима и температурного скрининга, также должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием приложения «Вдома» или обсервации. Иностранцы и лица без гражданства должны иметь страховой полис, выданный страховой компанией, зарегистрированной на территории Украины, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания в Украине.