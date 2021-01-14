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От осложнений коронавируса: В Лисичанске скончались три человека

14.01.21 14:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине лабораторно подтверждены 214 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще три человека. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека: женщины 45-ти, 66-ти и 85-ти лет из города Лисичанск.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 53 человека;
  • Рубежное – 14;
  • Северодонецк – 69;
  • Кременской район – 8;
  • Новоайдарский – 3;
  • Новопсковский – 17;
  • Сватовский – 13;
  • Станично-Луганский – 22;
  • Троицкий – 15.

За все время исследований в Луганской области коронавирус лабораторно подтвержден у 12 604 человек, из них:

  • выздоровели – 9 136 человек;
  • лечатся – 3 123 пациента, 419 – стационарно, 2 704 – амбулаторно;
  • умерли – 345 человек.

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 482 ребенка в возрасте до 17 лет, выздоровели – 375 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 28,8%.

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