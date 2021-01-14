От осложнений коронавируса: В Лисичанске скончались три человека

На Луганщине лабораторно подтверждены 214 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще три человека. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека: женщины 45-ти, 66-ти и 85-ти лет из города Лисичанск.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 53 человека;
- Рубежное – 14;
- Северодонецк – 69;
- Кременской район – 8;
- Новоайдарский – 3;
- Новопсковский – 17;
- Сватовский – 13;
- Станично-Луганский – 22;
- Троицкий – 15.
За все время исследований в Луганской области коронавирус лабораторно подтвержден у 12 604 человек, из них:
- выздоровели – 9 136 человек;
- лечатся – 3 123 пациента, 419 – стационарно, 2 704 – амбулаторно;
- умерли – 345 человек.
За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 482 ребенка в возрасте до 17 лет, выздоровели – 375 детей.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 28,8%.