От осложнений коронавируса: В Лисичанске скончались три человека

На Луганщине лабораторно подтверждены 214 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще три человека. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека: женщины 45-ти, 66-ти и 85-ти лет из города Лисичанск.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 53 человека;

Рубежное – 14;

Северодонецк – 69;

Кременской район – 8;

Новоайдарский – 3;

Новопсковский – 17;

Сватовский – 13;

Станично-Луганский – 22;

Троицкий – 15.

За все время исследований в Луганской области коронавирус лабораторно подтвержден у 12 604 человек, из них:

выздоровели – 9 136 человек;

лечатся – 3 123 пациента, 419 – стационарно, 2 704 – амбулаторно;

умерли – 345 человек.

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 482 ребенка в возрасте до 17 лет, выздоровели – 375 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 28,8%.