Не перечислял в соцстрах: На Луганщине директора госшахты подозревают в уклонении от уплаты 4,5 миллиона гривен взносов

Луганская областная прокуратура совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Луганской области установили факт умышленного уклонения от уплаты общеобязательных платежей директором одной из шахт АО «Лисичанскуголь».

Как сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры, такие действия директора госпредприятия нанесли государству ущерб в крупных размерах.

«По данным следствия, руководитель предприятия в течение декабря 2018 – января 2019 года, несмотря на наличие средств на счетах предприятия, умышленно уклонялся от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Всего в государственный бюджет не поступило средств в сумме более 4,5 млн грн», – говорится в сообщении.

В данное время должностному лицу сообщено о подозрении в уклонении от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (ч. 2 ст. 212-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

В прокуратуре добавили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.