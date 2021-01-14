Луганщина: Как работает рынок в локдаун (Видео)

В Сватово (Луганская обл.) на рынке в локдаун торгуют меньше половины предпринимателей.

Сейчас торговые места с одеждой, обувью, игрушками и электроникой – закрыты. На рынке из-за карантина работают только ряды с продуктами и бытовой химией.

В одном из павильонов – 3 торговых зала. Остался работать только один, где торгуют свежим мясом. «Придерживаемся санитарных норм. Умывальники у нас, моем руки, антисептиками пользуемся… Экраны защитные у нас», – рассказывает продавец Игорь.

Также ведется журнал, куда записывают температуру работников – ее измеряют утром, до начала работы. Ведется и журнал обработки контактных поверхностей, ее проводят каждые 3 часа.

На входе в павильон есть антисептики.

Такие меры безопасности, как говорит управляющий павильоном Олег Рыбалкин, внедрены с прошлого года, после завершения весеннего карантина.

С 8 февраля почти половина предпринимателей Сватовского городского рынка не работают. «Таких предпринимателей у нас 86. Всего предпринимателей торгует 152. Не запрещено торговать продуктами питания и бытовой химией», – рассказывает директор городского КП «Сватовский городской рынок» Евгений Кулиш.

Решением исполкома Сватовского горсовета для предпринимателей, вынужденных прекратить деятельность, была отменена плата за аренду торговых мест. Коммунальное предприятие потеряет около 60 тыс. грн, но в горсовете посчитали поддержку малого бизнеса более важной.

Не будут оплачивать аренду предприниматели, которые ушли на локдаун до 24 января включительно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Суспільне Донбас»