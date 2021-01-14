В ООН сообщили, как сократилось пересечение КПВВ пенсионерами из «Л-ДНР»

С начала карантина в 2020 году количество пенсионеров из «Л-ДНР», пересекающих линию соприкосновения для получения пенсии на подконтрольной территории, уменьшилось более чем на 200 тыс. чел. в месяц. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Влияние COVID-19 на права человека в Украине», выпущенном в декабре 2020 года, передают «Донецкие новости».

Согласно исследованию, проведенному всеукраинским БФ «Право на защиту» («Право на захист»), в 2019 году в среднем 70,5% лиц из «ЛНР» и «ДНР», пересекавших линию соприкосновения, делали это с целью получения пенсии или других социальных выплат.

Процент опрошенных женщин был почти вдвое выше, чем мужчин – 66%. Среди лиц в возрасте от 60 лет (это 65% пересекавших) 88% сделали это для подтверждения регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и права на получение пенсии. «Это означает, что из 539 000 ежемесячных переходов с неподконтрольной на подконтрольную правительству территорию (средние данные за докарантинные январь-февраль 2020 года) 308 000 переходов (57%) осуществляли пенсионеры с целью получения пенсии», – говорится в отчете УВКПЧ.

УВКПЧ обеспокоено негативным влиянием ограничения свободы передвижения на обеспечение надлежащего уровня жизни пожилых людей, проживающих в «Л-ДНР», особенно пенсионеров и их семей, для которых пенсия является единственным или основным источником дохода. Такие пенсионеры имеют очень ограниченные возможности для пересечения линии соприкосновения и получения пенсии.

«С марта 2020 года, количество пенсионеров, пересекающих линию соприкосновения для получения пенсии на контролируемой правительством территории, уменьшилось более чем на 200 000 в месяц. Большинство этих лиц и их семей могут столкнуться с трудностями в удовлетворении основных потребностей, особенно учитывая тот факт, что доступ к основным услугам на территории, контролируемой вооруженными группами, не улучшился», – констатируют в УВКПЧ.

АО «Ощадбанк» постоянно продлевает срок действия банковских карт переселенцев, в том числе пенсионеров. Сейчас срок продлен до 1 марта 2021 года. В Управлении верховного комиссара ООН признают, что такие шаги положительные и защищают жителей «Л-ДНР» от трудностей, связанных с пересечением линии соприкосновения для обязательного прохождения идентификации. «Однако, это – временная мера, которая продлится месяц после окончания карантина. УВКПЧ вновь призывает правительство [Украины] разграничить доступ к пенсии от требования регистрации в качестве внутренне перемещенного лица», – акцентировали в УВКПЧ.

Также в отчете сообщается, что пересечение линии соприкосновения сократилось в разы, а в случае Донетчины – в сотни раз. «Даже при частичном открытии КПВВ в июне 2020 года, ежемесячный показатель пересечений оставался значительно ниже количества пересечений до пандемии. В Донецкой области среднемесячное количество пересечений в период с июня по октябрь 2020 года уменьшилось в 375 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ситуация с пересечениями в Луганской области была лучше, но даже в августе и сентябре 2020 года (месяцы с наибольшим количеством пересечений с марта), среднее количество пересечений было на 75% ниже, чем за те же месяцы 2019 года», – сообщили в организации.

Напомним, что в период карантина пересечение линии разграничения на Донбассе по факту осуществляется только через два КПВВ из семи – «Станица Луганская» в Луганской области и «Новотроицкое» в Донецкой области. Первый КПВВ работает ежедневно, а из-за позиции «ДНР» второй – только по понедельникам и пятницам. В результате, за неделю через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения пересекают в 31 раз больше человек, чем через «Новотроицкое».