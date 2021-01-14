Нарушили все приказы: Хомчак раскрыл подробности гибели троих морпехов на Донбассе

Гибели троих морпехов 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского в зоне проведения Операции Объединенных сил в июле прошлого года можно было избежать. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает «Обозреватель».

Он прокомментировал вопрос, все ли было сделано для спасения разведчика Ярослава Журавля, который умер, так и не дождавшись эвакуации. Хомчак отметил, что военнослужащие нарушили запрет на выход в «серую зону» и самовольно отправились, предположительно, в разведку.

«Всего этого (гибели воинов – ред.) вообще могло не случиться. Был запрет на то, чтобы ходить в "серую зону". Вообще выходить за свои позиции и лезть туда, где за шесть с половиной лет все нашпиговано минами, где все простреливается. Этот запрет нарушили Красногрудь, Журавель и еще два матроса, которые стояли на наблюдательном посту», – заявил главнокомандующий.

По его словам, морпехам никто не давал никаких распоряжений.

«Им никто не давал никаких распоряжений. Они нарушили все приказы, которые были. Если вы хотели услышать, что произошло – тогда я прямо это говорю», – добавил Хомчак.

Напомним, что 13 июля 2020 года вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял украинских военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего военнослужащего ВСУ. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, забрали НВФ «ДНР» и 15 июля передали его украинской стороне.

16 июля НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. У него при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что погибший 13 июля на Донбассе медик ВСУ является гражданином Эстонии. 17 июля в штабе ООС сообщили, что на КПВВ «Марьинка» из «ДНР» им передали неидентифицированное тело. Позднее результаты экспертизы ДНК показали, что тело принадлежит погибшему 13 июля медику сержанту Николаю Илину. Отмечалось, что тело было изуродовано.

17 июля представители НВФ «ДНР» в ходе поисковых работ в районе поселка Зайцево (близ Горловки) обнаружили тело третьего военнослужащего ВСУ, погибшего 13 июля. Его передали украинской стороне 21 июля. Несколько дней Ярослав Журавель истекал кровью, а затем скончался. Родные Ярослава и многие ветераны АТО считают, что его можно было спасти.