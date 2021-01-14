На Донетчине занято 34% мест в больницах для пациентов с коронавирусом

В Донецкой области загруженность за последние 5 дней коечного фонда учреждений здравоохранения, которые принимают больных с COVID-19 или подозрением на него, составляет 34,2%. Средний показатель по Украине – 31,7%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 января, заявил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он напомнил, что на сегодня в регионе с лабораторно подтвержденным COVID-19 зарегистрированы 40 509 человек. Из них почти 33 тысячи человек выздоровели, и 753 жителя Донецкой области умерли вследствие осложнений коронавируса.

«Заболеваемость за последние 14 дней по Донецкой области составляет 219,3 на 100 тысяч населения, средний показатель по Украине – 219,8», – добавил Педенко.

По его словам, в лаборатории за прошлые сутки доставили 1 181 образцов, было проведено 1 481 исследований и получено 396 позитивных результатов. На сегодня на утро оставались непротестированными суммарно 730 образцов во всех лабораториях области.