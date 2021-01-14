От Тельманово до Новокатериновки: Как сейчас выглядит зона Иловайского котла (Фото, видео)

Иловайский котел – один из самых страшных периодов войны на Донбассе. Только по официальным данным в боях под Иловайском тогда, в августе 2014 года, погибли 366 украинских защитников, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен. Сейчас это место – глубокий тыл в «ДНР». И уже мало что здесь напоминает о тех тяжелых событиях.

На пути к местам бывших боев за Иловайск – пгт Тельманово (после декоммунизации Бойковское).

Как и по всей «ДНР» здесь сохранились дорожные указатели на украинском языке.

На местной автозаправке можно приобрести бензин начиная с 95-й марки, а вот более качественного 98-го нет. Цены на топливо таковы:

95-й бензин – 48 руб. (19 грн по местному курсу валют);

92-й – 47 руб. (18 грн);

дизтопливо – 47 руб. (18 грн);

газ – 27 руб. (11 грн).

При заправке работает магазин, но в этот день в зале было много военных, поэтому сделать фото или видео было опасно.

Тут же на АЗС можно посетить WC.

В поселке работает несколько кафе. Но самой «нормальной, более-менее» считается закусочная «Престиж» – просто особой альтернативы нет. Однако готовят здесь вкусно, продукты свежие. Картофель, отбивная, салат и хлеб – на двух человек обойдется в 800 руб. (314 грн). Меню здесь нет, зато выдают чек.

После Тельманово идет трасса, которая ведет на Амвросиевку – это и есть так называемый «зеленый коридор», по которому в августе 2014 года выходили украинские военные из Иловайского котла.

На этой трассе противник разбил колонну ВСУ – в то время здесь по обе стороны дороги лежали разбитые танки и иная военная техника.

Сейчас дорогу подлатали, но до сих пор покрытие побито гусеничной техникой. Полноценно трассу после 2014 года не ремонтировали. Тем не менее, автомобили здесь ездят, т.к. это альтернативный путь на пункт пропуска «Успенка» на «границе» с Россией – около 50-ти км отсюда.

Вдоль трассы идут посадки, но в них ходить не рекомендуется, т.к. неизвестно – разминирована ли эта территория. Сохраняется риск нарваться на растяжку.

Местность в этом районе холмистая, и кругом – поля, степь, территория вся просматривается. В августе 2014-го эти высоты заняли незаконные вооруженные формирования «ДНР», что улучило им условия для обстрела украинской колонны с военными.

После обстрела колонн украинские военные в одиночку пытались выйти из окружения, пытались укрыться в соседних селах. Некоторые местные жители, несмотря на угрозу расстрела, помогали бойцам – прятали в подвалах, сараях, кормили, оказывали первую медпомощь. А ночью некоторым парням удавалось перебраться через линию фронта. В одном из этих сел до сих пор живет женщина, которая помогала бойцам, и недавно ей с подконтрольной территории передали очередные подарки – это родители спасенных бойцов пытаются поддержать ее и благодарят за своих сыновей.

Далее – село Новокатериновка, оно частично пострадало от военных действий. Здесь стояли украинские военные, а с холма – по ним стреляли войска противника. И после боев это село закрыли на консервацию, так как местные растащили себе домой кучу автоматов и боеприпасов. И в Новокатериновке проводили чистку и обыски. Забирали оружие у местного населения, которое они скрыли.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»