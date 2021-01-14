С 15 января: На КПВВ «Новотроицкое» начинают бесплатно тестировать на COVID-19 (Дополнено)

С 15 января на территории сервисного центра у КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из «ДНР» смогут пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 января, сообщил директор Департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко.

«В эту пятницу мы обеспечиваем возможность всем гражданам, которые пересекают КПВВ с неподконтрольной территории на подконтрольную при выходе за границы КПВВ на территории сервисного центра – бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу», – сказал он.

Тестирование – не обязательное, делается по желанию человека.

Правда, по словам Бойко, сама процедура взятия этого теста и выхода из самоизоляции / обсервации еще не доскональна, т.к. это новый процесс. «Ее доскональность отрабатывается на уровне Киева. И вчера, и сегодня идет активное общение облгосадминистрации с министерствами. На данный момент ясно, что тест будет выполняться по желанию. Но в любом случае при пересечении КПВВ, перед паспортным контролем, человек должен будет установить приложение "Вдома" или согласиться на обсервацию. После прохождения КПВВ, за его территорией они сдают тест. Далее они следуют по своим направлениям на самоизоляцию, по адресу, который указали в приложении "Вдома". Если тест отрицательный, то они прекращают самоизоляцию / обсервацию. Это уже работа тех представителей медицинской службы, которые будут иметь право вносить изменения в программу "Вдома". Но этот механизм будет еще дорабатываться», – пояснил он.

На данный момент сразу отменить самоизоляцию / обсервацию нельзя, т.к. медработники, которые находятся в сервисном центре на КПВВ, еще не имеют доступ к программе «Вдома». Но этот вопрос будет решен в ближайшее время.

«Это не ПЦР-тест, это антигенный экспресс-тест. Он прошел сертификацию Минздрава. Биологический материал берется как при ПЦР тесте – это мазок носоренгальный. Длительность получения результата экспресс-теста – 10-30 минут. Согласно действующему законодательству, отрицательный результат теста позволит соответствующим органам снять человека с контроля в мобильном приложении "Вдома". По данным производителей этих тестов, их чувствительность к COVID-19 составляет 86-92%», – дополнил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.

Бойко напомнил, что в период локдауна украинские КПВВ работают в обычном режиме, дополнительных ограничений на их деятельность нет. С подконтрольной украинской власти стороны КПВВ работают с 08:00 до 16:00. На Донетчине открыты все 4 украинских КПВВ.

Но по факту, «ДНР» со своей стороны разрешает работать только одному контрольно-пропускному пункту в Еленовке – по понедельникам и пятницам. Данный КПП находится на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». «Поэтому количество пересечений существенно сокращено. И за один день пересечения – в пятницу или понедельник – КПВВ в обе стороны пересекает около 100 человек», – напомнил Бойко.

Как сообщалось ранее, Донецкая область получила быстрые тесты на антиген, которые позволяют в течение 15-30 минут получить информацию о наличии антигена коронавируса в организме человека. Данные тесты будут использовать на КПВВ «Новотроицкое».