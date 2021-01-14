Иные страны отказались: Украина уже закупила 25 миллионов киловатт-часов российской энергии

Пока на Донбассе украинские военные противостоят российской агрессии, правительство вновь покупает кремлевское электричество. Чиновники решили не продлевать мораторий, который действовал до 1 января. Поэтому с нового года Украина уже потребила более 25 млн киловатт-часов. Тогда как собственные энергетики сидят в миллиардных долгах, передает ТК «Украина».

Российская электроэнергия поступает в Украину через Беларусь. А точнее – от новой атомной электростанции, которая была построена на российские деньги.

Но АЭС построили, киловатты она производит, а продавать энергию некому. Польша, Литва, Латвия и Эстония – потенциальные клиенты белорусских энергетиков, покупать их отказываются. Вместо этого Украина (у которой достаточно собственных энергомощностей, еще и на продажу киловатты есть) покупает их практически у врага и жертвует собственной энергетикой.

«Это крайне опасно для нашего рынка электроэнергии. Это крайне опасно и политически, в том числе. Те, кто сделал всю эту комбинацию, они по сути дела занимаются предательством украинских национальных интересов», – считает народный депутат, фракция партии ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

Украинцы уже заплатили почти 30 млн грн за свет белорусской атомной станции. И это тогда, когда наш «Энергоатом» в напряжении от долгов.

«С одной стороны, Кабинет министров принимал меры, чтобы предоставить под гарантии государства кредиты "Энергоатома". А с другой – создаются проблемы для "Энергоатома". Когда сейчас из Беларуси, ровным графиком поставляется электроэнергия на рынок Украины – это большая угроза остановки блоков атомных станций в Украине», – уверен председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Сценарий покупки киловатт из-за «поребрика» не нов для Украины. Год назад они прорывались из Беларуси. А вот украинская энергетика от кремлевского наступления прошлого года оказалась в кризисной пропасти – шахтеры без работы, тепловики и атомщики работали себе в убыток. В этот раз очередной такой удар по энергобезопасности страна может не выдержать.