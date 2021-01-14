На КПВВ «Новотроицкое» модули ожидания будут обогреваться, – ДонОГА

Модульные пункты ожидания на КПВВ «Новотроицкое» вновь обеспечат обогревателями. Описанная ранее ситуация, при которой люди мерзли ожидая до конца дня автобус на обсервацию, – это был единичный случай. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 января, сообщил директор Департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко.

«Думаю, это был единичный случай. Я сегодня общался с Волновахской райгосадминистрацией – с представителем, который за это отвечает – он меня заверил, что на завтра все готово. Вероятно, это все-таки был единичный случай», – сказал он.

Отметим, что сегодня через КПВВ «Новотроицкое» пересечение не осуществляется, т.к. из-за позиции «ДНР» данный транспортный коридор открывают только по понедельникам и пятницам.

Напомним, люди, которые едут из «ДНР» через КПВВ «Новотроицкое» и не смогли установить на телефоны приложение «Вдома», должны отправляться в место обсервации. Для этого они вынуждены находиться на КПВВ до окончания его работы, после чего им предоставляют автобус. Люди ожидают в специальных модулях. Но по данным мониторов БФ «Право на защиту», данные модули не обогреваются с конца мая, и в нынешних погодных условиях там очень холодно.

Как сообщалось ранее, с 15 января на территории сервисного центра у КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из «ДНР» смогут пройти бесплатное тестирование на коронавирус, чтобы сократить время самоизоляции / обсервации. Детально о процедуре рассказали в ДонОГА.