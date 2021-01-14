Яценюк раскритиковал решение о ручном регулировании цены на газ

Вместо расширения субсидий и предоставления целевой помощи тем, кто нуждается в ней в трудное время из-за поднятия мировых цен на газ, власти ввели государственное регулирование цен на голубое топливо. Такие действия власти – это популизм, невежество и непрофессионализм. Такое мнение в Facebook высказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк.

Он считает, что решением о госрегулировании цен на газ власть отказалась от энергетической реформы, которую начало его правительство 7 лет назад.

Яценюк сравнил такие шаги с политикой СССР. «Пусть не останавливаются и идут дальше. Теперь надо создать государственное регулирование цен на бензин, колбасу, мясо, молоко. Стоит издать указ о том, чтобы каждому гражданину Украины бесплатно предоставили жилье, а также начали платить зарплату в 10-15 тыс. евро. Сделайте указом курс доллара по 60 копеек. Это уже было. Страна, где так делали, называлась Союз Советских Социалистических Республик», – высказал свою точку зрения он.

«То, что сегодня делает власть, является признаком современности – популизмом, невежеством и непрофессионализмом. Нельзя искать простые ответы на сложные вопросы. Затем эти простые ответы слишком дорого стоят для страны и для каждого украинца», – продолжил политик.

Он отметил, что правительству нужно было принимать не законы об «инвестиционных нянях». «Решения, принимаемые в экономической политике, потребовали закон об инвестиционных могильниках. При такой политике из Украины уйдут как внутренние, так и внешние инвесторы», – уверен Яценюк.

«Ответьте, какую страну и какую экономику вы строите? Украина будет успешна только тогда, когда она будет соответствовать лучшим принципам рыночной экономики, когда будет создавать рабочие места, создавать бизнес, получать доходы в бюджет и защищает те слои населения, которые нуждаются в помощи от государства. Раздавать всем все – это закончится бедностью для каждого», – резюмировал политик.