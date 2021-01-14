На Донетчине сообщили, сколько лабораторий выполняют бесплатные тесты на COVID-19

На сегодняшний день в Донецкой области работают 6 коммунальных лабораторий по проведению бесплатных исследований ПЦР-тестов на коронавирус. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 января, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Данные лаборатории работают в Славянске, Мариуполе, Краматорске и Торецке, из них:

3 филиала государственного Лабораторного центра МОЗ Украины (Краматорск, Мариуполь, Торецк);

в Славянске – лаборатория КНП «Донецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом»;

КНП «Мариупольская городская больница № 4 им. И. К. Мацука», комплексная лаборатория ВИЧ-диагностики Мариупольского центра по борьбе и профилактике СПИДа;

Кожно-венерологический диспансер г. Мариуполь.

«Эти 6 коммунальных учреждения ежедневно получают образцы, которые доставляют мобильные бригады, и проводят ПЦР-тестирование», – сказал Педенко.

Так, вчера в лаборатории поступило 1 181 образец биоматериала для тестирования. «Было проведено 1481 исследование, получено 396 положительных результата тестирования. На утро сегодняшнего дня было не протестировано 730 образцов по всем лабораториям», – дополнил представитель Департамента здравоохранения ДонОГА.

Как сообщалось ранее, с 15 января на территории сервисного центра у КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из «ДНР» смогут пройти бесплатное тестирование на COVID-19, чтобы сократить время самоизоляции / обсервации. Детально о процедуре рассказали в ДонОГА.