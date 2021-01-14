У Зеленского спрогнозировали, как локдаун повлияет на гривну

Жесткий карантин (локдаун), введенные в Украине с 8 до 24 января, существенно не повлияет на курс гривны к доллару, ведь многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, передает пресс-служба президента.

«Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине», – считает Устенко.

Он напомнил, что, по прогнозам Минэкономразвития, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 грн / долл. А эксперты ожидают, что курс гривны в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн / долл.

Устенко отметил, что на курс валюты в Украине влияет ряд факторов. Во-первых, это состояние внешних рынков, который сейчас активно улучшается. В частности, растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и будет способствовать укреплению гривны.

Во-вторых, по словам Олега Устенко, приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу. «Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние 10 лет», – сказал он.

Кроме того, советник президента напомнил, что уже в новом году Минфин привлек на двух аукционах по размещению ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) более 17 млрд грн. Часть из них была номинирована в валюте. Это означает, что часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривну.

Таким образом, по словам Олега Устенко, создаются основания для укрепления национальной валюты.