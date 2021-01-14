Проект «Спроси у доктора»: Ведущие специалисты Украины доносят правду о коронавирусе (Видео)

Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом «Украина» в 2021 году продолжает проект «Спроси у доктора». Он реализуется в рамках проекта Фонда «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». На сегодняшний день участниками эфира стали 9 ведущих специалистов украинской медицины. Их посмотрели более миллиона зрителей. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Фонда.

«Что такое коронавирус, как избежать угрозы заражения и что делать в случае болезни? Эти вопросы остаются актуальными, поэтому Фонд Рината Ахметова и телеканал "Украина" продолжают проект "Спроси у доктора". Это еженедельные онлайн-встречи с ведущими медиками Украины на диджитал-площадках Фонда. Вы можете узнать у квалифицированного эксперта об особенностях COVID-19, получить четкий и понятный ответ о том, как вести себя в сегодняшних реалиях. Участниками проекта уже стали специалисты национального уровня: главный анестезиолог Украины Сергей Дубров, педиатр Евгений Комаровский, врачи Светлана Гук и Виталий Соколов. Первая встреча в 2021 году прошла с профессором, заведующей кафедры эпидемиологии Национального университета им. А. Богомольца Ириной Колесниковой», – рассказала Юлия Ершова, директор по коммуникациям Фонда.

По словам профессора Ирины Колесниковой, сегодняшняя статистика распространения коронавируса не отражает реальной ситуации. Одна из причин – отсутствие единой электронной базы тестирования. «По количеству госпитализированных обстановка не улучшается. Но вы видите, что происходит и в странах Европы: усиливают локдаун, несмотря на начало массовой вакцинации. Это и суровые штрафы, и полицейские патрули. Кроме того, к сожалению, многие украинцы не соблюдают карантинных норм. Для чего нужен локдаун? Это значит – оставаться дома, не выходить на улицу или супермаркет без крайней необходимости. Если я сижу дома, зачем мне новые носки? Пока над нами нависла эта угроза, нужно соблюдать осторожность», – подчеркнула она.

По словам Колесниковой, не стоит забывать о прогнозах дальнейшего распространения эпидемии, в том числе из-за британского штамма вируса. «Он более пантеогенезный, и мы уже можем говорить, что в этом году он станет доминирующим. Также большую роль играют перегруженные производства и цена вакцин, не все страны могут позволить себе их покупку. Это ограничивает возможность создания коллективного иммунитета. Более того, мы не знаем, какова его длительность. Возможно, это будет, как с гриппом, когда необходима ежесезонная вакцинация», – отметила завкафедры эпидемиологии Национального университета им. А. Богомольца.

Напомнив о гриппе, она отметила интересную деталь: одновременно заболеть этим недугом и коронавирусом практически невозможно. «Два различных вируса не могут размножаться в одной клетке. Поэтому преобладать будет только один», – сказала Колесникова.

Профессор подчеркнула, что правильное питание, как многие считают, не является дополнительной защитой от коронавируса. Более того, иммунитет здорового человека сам способен за себя постоять. «Нужно понимать, насколько питание правильно. Вы же не знаете, какие фрукты или ягоды вы покупаете. Сколько сахара в них содержится», – прояснила Ирина Колесникова.

Еще больше интересной информации – в полной записи трансляции беседы с профессором Ириной Колесниковой:

Проект «Спроси у доктора» реализуется совместно с телеканалом «Украина». Эфиры со специалистами проходят каждую неделю, даты и время онлайн-встреч будут публиковаться в анонсах на страницах Фонда Рината Ахметова в социальных сетях. В комментариях к анонсам также можно задавать вопросы.