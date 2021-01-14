Иловайский котел: Как бабушка в Иловайске спасла двух украинских бойцов (Фото)

90-летняя Клавдия Ивановна из Иловайска совершила настоящий подвиг – спасла двух раненых военнослужащих из батальона «Донбасс», спрятала их, вылечила и помогла выбраться из города, захваченного незаконными вооруженными формировании «ДНР», передает «Сайт города Мариуполя» со ссылкой на Reporters.

Клавдия Ивановна умерла в 2019 году. До этого момента информация держалась в секрете, чтобы пророссийские захватчики не отомстили украинке.

19 августа 2014 года добровольцы Тарас Костанчук (позывной «Бишут») и Евгений (позывной «Никитос») отбились от группы. Большая часть их товарищей погибла, а они сами были ранены и контужены. «Никитосу» пуля прошла сквозь колено, а у «Бишута» была травма головы. Пуля лишь зацепила черепную коробку, но, к счастью, не повредила мозг.

Бойцы с боями оторвались от противника, но оказались в окружении. К тому моменту Иловайск уже контролировали россияне и подконтрольные им формирования.

На свой страх и риск украинские бойцы забежали в подъезд жилого дома, поднялись на верхний этаж и зашли в квартиру. Окровавленные и обессиленные они упали на пол. Неожиданно из ванной раздался голос: «Кто здесь?». К военнослужащим вышла пожилая хозяйка квартиры Клавдия Ивановна, которая пряталась от обстрелов.

Евгений и Тарас рассказали, что они украинские военные и не причинят ей вреда, попросили о помощи.

Клавдия Ивановна не раздумывая ни секунды, промыла и забинтовала раны, шутя при этом, что благодаря плохому слуху она не слышит взрывов и выстрелов, поэтому не так боится. Женщина рассказала, что во Второй мировой войны она была санитаркой, поэтому разбирается в ранениях.

«Подлатаю вас – как новенькие будете», – сказала с улыбкой она и выполнила свое обещание.

Украинка, рискуя собственной жизнью, лечила и скрывала добровольцев «Донбасса» в Иловайске. Рядом с ее домом находился блокпост, но пророссийские наемники не нашли бойцов.

Клавдии Ивановне помогала ее соседка и подпольная группа патриотов. Общими усилиями «Бишуту» и «Никитоса» удалось вывезти из оккупированного города.

Выезжали по одному, переодевшись в местных рабочих, а ранения маскируя под бытовые травмы.

Оказавшись на свободной территории, бойцы по секретным каналам в знак благодарности все эти годы передавали Клавдии Ивановне медикаменты и продукты.