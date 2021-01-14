В Мариуполе централизованно собирают новогодние елки

В Мариуполе определили места сбора новогодних елок от жителей. Выброшенные после праздников деревья будут утилизированы. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Места сбора елок для переработки определили комитеты самоорганизации населения, объединение совладельцев многоквартирных домов и управляющие компании. В свою очередь коммунальные предприятия «Коммунальник» и «Зеленстрой» будут заниматься их сбором.

Места дислокации складирования елок действуют в каждом районе города. Всего определено 13 пунктов сбора.