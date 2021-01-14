RU
Все новости

В Мариуполе централизованно собирают новогодние елки

14.01.21 19:55

В Мариуполе определили места сбора новогодних елок от жителей. Выброшенные после праздников деревья будут утилизированы. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Места сбора елок для переработки определили комитеты самоорганизации населения, объединение совладельцев многоквартирных домов и управляющие компании. В свою очередь коммунальные предприятия «Коммунальник» и «Зеленстрой» будут заниматься их сбором.

Места дислокации складирования елок действуют в каждом районе города. Всего определено 13 пунктов сбора.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2021 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк