Варианты разные: На Донетчине для ковид-больных есть только одна кислородная станция

Ковид-пациентам кислород может подаваться несколькими способами. Могут быть задействованы кислородные станции, кислородные концентраторы, система подачи из баллонов и пр. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 января, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Кислородные станции – это большое сооружение, которое позволяет преобразовывать воздух в медицинский кислород. И для этого не требуется доставлять иные баллоны и пр. Такая технология упрощает способ доставки кислорода к пациенту», – пояснил он.

Он отметил, что кислородные станции есть как в обычных больницах, так и в тех, которые выделены под COVID-19. «В целом по области кислородные станции есть. А в больницах под COVID-19 – только в одной, в перинатальном центре Мариуполя. Кислород, который вырабатывает эта станция, не отличается от кислорода, который заправляется в медицинские баллоны или вырабатывается с помощью кислородных концентраторов», – сказал Педенко.

Кроме того, ковид-больницы снабжены аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Всего в этих больницах 298 аппаратов ИВЛ», – добавил он.

Как сообщалось ранее, для лечения ковид-больных первоначально в области планировалось выделить 28 больниц, но официально зарегистрированы 24. Дополнительно предусмотрено еще 350-400 коек для ковид-пациентов.

Как сообщалось ранее, с 15 января на территории сервисного центра у КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из «ДНР» смогут пройти бесплатное тестирование на COVID-19, чтобы сократить время самоизоляции / обсервации. Детально о процедуре рассказали в ДонОГА.

В конце прошлого года Донетчина закупила 1219 новых кислородных концентраторов производства Китая на сумму более 49 млн грн. Были заказаны концентраторы объемами – 5, 10 и 20 литров.