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Донетчина vs Луганщина: На сколько за год подорожали коммуналка, медицина, образование

14.01.21 20:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За 2020 год коммунальные тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Донецкой области увеличились на 7,3%, в Луганской – на 7,4%. Об этом свидетельствуют данные главных управлений статистики в Донецкой и Луганской областях за декабрь 2020 года в сравнении с декабрем 2019-го, передают «Донецкие новости».

Больше всего в обеих областях в прошлом году подорожали газ и услуги канализации. Но если на Луганщине цена отопления и горячей воды (сводный показатель) снизилась почти на 15%, то на Донетчине стоимость отопления выросла почти на 5%, а горячей воды не изменилась.

Динамика тарифов в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года

Услуга

Донецкая область

Луганская область

природный газ

+ 36,1%

+ 48,7%

канализация

+ 12,9%

+ 11,8%

водоснабжение

+ 5,7%

+ 5,9%

отопление

+ 4,6%

– 14,6% (отопление и горячая вода)

горячая вода

0%

При этом на Донетчине и Луганщине оставались без изменений тарифы на содержание домов и придомовых территорий и электроэнергию.

Горюче-смазочные материалы дорожали ежемесячно, начиная с июня 2020 года. Тем не менее в декабре’20 в сравнении с декабрем’19 на Донетчине они снизились на 10,8% за счет значительного снижения цен в первые месяцы (особенно в апреле и мае). На Луганщине снижение составило 7,4%.

Вместе с тем в обоих регионах подорожали услуги железнодорожного транспорта, а вот относительно автотранспорта на Луганщине – снижение стоимости:

Услуга

Донецкая область

Луганская область

автодорожного пассажирского транспорта

+ 2,4%

– 0,6%

железнодорожного пассажирского транспорта

+ 10,4%

+ 19,5%

Средние тарифы в сфере связи в течение 2020 года выросли:

  • на Донетчине – на 3,1%;
  • на Луганщине – на 5,8%.

Выросли цены в системе здравоохранения:

  • на Донетчине – на 4,2%;
  • на Луганщине – на 6,3%.

Также подорожало образование:

  • на Донетчине – на 20,6%;
  • на Луганщине – на 12,8%.

В то же время в обоих регионах подешевели одежда и обувь, что может объясняться изменениями потребительского поведения домохозяйств:

  • на Донетчине снижение на 2,7%;
  • на Луганщине – на 10,8% (здесь на 7% стали ниже цены на одежду и на 16% – на обувь).

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской области за 2020 год подорожали большинство позиций продуктов питания, но есть и снижение цен.

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