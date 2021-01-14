Донетчина vs Луганщина: На сколько за год подорожали коммуналка, медицина, образование

За 2020 год коммунальные тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Донецкой области увеличились на 7,3%, в Луганской – на 7,4%. Об этом свидетельствуют данные главных управлений статистики в Донецкой и Луганской областях за декабрь 2020 года в сравнении с декабрем 2019-го, передают «Донецкие новости».
Больше всего в обеих областях в прошлом году подорожали газ и услуги канализации. Но если на Луганщине цена отопления и горячей воды (сводный показатель) снизилась почти на 15%, то на Донетчине стоимость отопления выросла почти на 5%, а горячей воды не изменилась.
Динамика тарифов в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года
|
Услуга
Донецкая область
Луганская область
природный газ
+ 36,1%
|
+ 48,7%
канализация
+ 12,9%
+ 11,8%
водоснабжение
|
+ 5,7%
+ 5,9%
отопление
+ 4,6%
– 14,6% (отопление и горячая вода)
горячая вода
0%
При этом на Донетчине и Луганщине оставались без изменений тарифы на содержание домов и придомовых территорий и электроэнергию.
Горюче-смазочные материалы дорожали ежемесячно, начиная с июня 2020 года. Тем не менее в декабре’20 в сравнении с декабрем’19 на Донетчине они снизились на 10,8% за счет значительного снижения цен в первые месяцы (особенно в апреле и мае). На Луганщине снижение составило 7,4%.
Вместе с тем в обоих регионах подорожали услуги железнодорожного транспорта, а вот относительно автотранспорта на Луганщине – снижение стоимости:
Услуга
Донецкая область
Луганская область
автодорожного пассажирского транспорта
+ 2,4%
– 0,6%
железнодорожного пассажирского транспорта
+ 10,4%
+ 19,5%
Средние тарифы в сфере связи в течение 2020 года выросли:
- на Донетчине – на 3,1%;
- на Луганщине – на 5,8%.
Выросли цены в системе здравоохранения:
- на Донетчине – на 4,2%;
- на Луганщине – на 6,3%.
Также подорожало образование:
- на Донетчине – на 20,6%;
- на Луганщине – на 12,8%.
В то же время в обоих регионах подешевели одежда и обувь, что может объясняться изменениями потребительского поведения домохозяйств:
- на Донетчине снижение на 2,7%;
- на Луганщине – на 10,8% (здесь на 7% стали ниже цены на одежду и на 16% – на обувь).
Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской области за 2020 год подорожали большинство позиций продуктов питания, но есть и снижение цен.