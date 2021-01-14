Донетчина vs Луганщина: На сколько за год подорожали коммуналка, медицина, образование

За 2020 год коммунальные тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Донецкой области увеличились на 7,3%, в Луганской – на 7,4%. Об этом свидетельствуют данные главных управлений статистики в Донецкой и Луганской областях за декабрь 2020 года в сравнении с декабрем 2019-го, передают «Донецкие новости».

Больше всего в обеих областях в прошлом году подорожали газ и услуги канализации. Но если на Луганщине цена отопления и горячей воды (сводный показатель) снизилась почти на 15%, то на Донетчине стоимость отопления выросла почти на 5%, а горячей воды не изменилась.

Динамика тарифов в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года

Услуга Донецкая область Луганская область природный газ + 36,1% + 48,7% канализация + 12,9% + 11,8% водоснабжение + 5,7% + 5,9% отопление + 4,6% – 14,6% (отопление и горячая вода) горячая вода 0%

При этом на Донетчине и Луганщине оставались без изменений тарифы на содержание домов и придомовых территорий и электроэнергию.

Горюче-смазочные материалы дорожали ежемесячно, начиная с июня 2020 года. Тем не менее в декабре’20 в сравнении с декабрем’19 на Донетчине они снизились на 10,8% за счет значительного снижения цен в первые месяцы (особенно в апреле и мае). На Луганщине снижение составило 7,4%.

Вместе с тем в обоих регионах подорожали услуги железнодорожного транспорта, а вот относительно автотранспорта на Луганщине – снижение стоимости:

Услуга Донецкая область Луганская область автодорожного пассажирского транспорта + 2,4% – 0,6% железнодорожного пассажирского транспорта + 10,4% + 19,5%

Средние тарифы в сфере связи в течение 2020 года выросли:

на Донетчине – на 3,1%;

на Луганщине – на 5,8%.

Выросли цены в системе здравоохранения:

на Донетчине – на 4,2%;

на Луганщине – на 6,3%.

Также подорожало образование:

на Донетчине – на 20,6%;

на Луганщине – на 12,8%.

В то же время в обоих регионах подешевели одежда и обувь, что может объясняться изменениями потребительского поведения домохозяйств:

на Донетчине снижение на 2,7%;

на Луганщине – на 10,8% (здесь на 7% стали ниже цены на одежду и на 16% – на обувь).

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской области за 2020 год подорожали большинство позиций продуктов питания, но есть и снижение цен.