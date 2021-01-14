На Донетчине откроют новые коммунальные ПЦР-лаборатории

На Донетчине в этом году планируется открытие еще 4-х коммунальных лабораторий, в которых будут исследовать бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 января, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Планируется, но в планах это, скорее всего, будет II квартал 2021 года. Планируется открытие еще 4-х лабораторий– в городах Мирноград, Покровск, Краматорск и в Бахмуте», – анонсировал он.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день в Донецкой области работают 6 коммунальных лабораторий по проведению бесплатных исследований ПЦР-тестов. Они размещены в 4-х городах.

Также с 15 января на территории сервисного центра у КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из «ДНР» смогут пройти бесплатное тестирование на COVID-19, чтобы сократить время самоизоляции / обсервации. Детально о процедуре рассказали в ДонОГА.