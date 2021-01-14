В «ЛНР»: В Луганске запретили пасти скот в парках и использовать ведра для мусора

Реагируя на происходящее, в Луганске запретили выгул и выпас животных в парках и скверах города. Также теперь нельзя в качестве урн использовать коробки, ящики и ведра. Об этом сегодня, 14 января, заявил «замначальника управления по вопросам экологии администрации Луганска» Алексей Повышев.

Он отметил, что в правила благоустройства города внесен ряд изменений, в том числе и относительно животных.

«Теперь правила благоустройства предусматривают ряд запретов. В частности, горожанам запрещено выпасать скот и выгуливать животных в неотведенных для этого местах: парках, скверах, городских зеленых зонах», – сказал Повышев.

Также жителям запретили самовольно устраивать огороды, повреждать или уничтожать деревья, кусты и цветники. Нельзя оставлять в неотведенных для этого местах мусор, в том числе в виде бумаги и картона, складировать строительные материалы и пр.

Нельзя также самовольно размещать рекламные конструкции, киоски торговли, клеить рекламу на дорожных знаках, их опорах.

Кроме того, введен запрет на нанесение на фасады зданий и сооружений надписей и графических изображений, «установку в качестве урн коробок, ящиков и ведер».

Повышев подчеркнул, что правила благоустройства обязательны для выполнения на всей территории Луганска, а их нарушение грозит «административной ответственностью».