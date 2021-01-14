Это фейк: Из-за «ДНР» на Донетчине распространяются слухи об отравленной воде

В городах Донецкой области – Мариуполе, Покровске, Славянске и др. – массово расходятся слухи об отравленной или непригодной к употреблению воде в центральном водоснабжении. Такие сообщения жители массово распространяют в соцсетях, пересылают друг другу в мессенджерах и в виде SMS, передают «Донецкие новости».

Все началось с того, что с конца декабря в крупных городах «ДНР» жители начали жаловаться на качество воды. «Республиканские» соцсети пестрили фото и видео ржавой, мутной жидкости, которая шла из кранов водопровода. Также жаловались на запах воды. В итоге, 12 января, чтобы оправдать ситуацию, «республиканское» предприятие «Компания "Вода Донбасса"» заявило, что причина – превышение амиака в реке Северский Донец на подконтрольной Украине территории, а из данного источника вода подается и в «ДНР». Поэтому «республиканская» «Вода Донбасса» якобы вынуждена была больше прежнего применять химреактивов для обеззараживания (добавляя больше хлора и марганцовки).

Сообщение медиа «ДНР»

Информация о «загрязненном» Северском Донце пошла в соцсети, там уже был непонятен первоисточник, в результате это вызвало панику у жителей подконтрольной Украине части Донетчины. Все массово друг друга начали предупреждать не использовать воду из-под кранов. При этом, в основном, пересылали идентичные сообщения по всем городам. Примечательно, что в самом тексте наименование города не указано.

Но власти городов Донетчины утверждают: данная информация – фейк. В частности, это сегодня, 14 января, подтвердил директор КП «Покровскводоканал» Сергей Коваль. По его словам, два дня назад был проведен анализ водопроводной воды, и его результаты не выявили отклонения от нормы. По мнению директора КП «Покровскводоканал», кто-то намеренно пытается дестабилизировать ситуацию в городах Донецкой области.

Украинское КП «Компания "Вода Донбасса"» также не подтверждает информацию о вредных веществах в составе воды.

12 января подобные сообщения взволновали Мариуполь и ближние к нему поселки. Распространенная информация также оказалась ложной. По словам заместителя Мариупольского городского головы Михаила Когута, никаких изменений в качестве мариупольской воды не произошло. «Горводоканал закупает воду у компании "Вода Донбасса", и это предприятие ежедневно проверяет качество воды. Никаких изменений нет, превышений по допустимым нормам нет – вода абсолютно безопасна», – сказал Когут.

Кроме того, сегодня появилась информация, что ситуация с водой в «ДНР» связана совершенно не с Северским Донцом. Так, телеграм-канал «Донецкий абориген», который связывают с одним из основателей «ДНР» Андреем Пургиным, заявил, что все дело в новом начальнике «республиканской» «Воды Донбасса» – ранее уволенным руководителе «администрации главы ДНР» Максиме Лещенко.

«Сейчас "выдающийся самородок" не брошен и не бедствует, назначен генеральным директором ГП "Вода Донбасса". Без технических навыков и даже просто желания учится, распоряжается структурой как личной. И бог хранит Донбасс, пока кроме своей зарплаты ничем не озабочен, в попытках поднять ее с 60 тыс. руб. до 120 тыс. (с 24 тыс. до 47 тыс. грн по местному курсу валют, – ред.) и это при среднем окладе на предприятии порядка 7-9 тыс. руб. (2,8 – 3,5 тыс. грн)», – писал канал летом прошлого года.

В прошлом году в «ДНР» неоднократно возникал ажиотаж из-за плохого качества воды. В результате, Россия в качестве «гумпомощи» передала «республике» новые дорогостоящие водоочистные комплексы, которые сейчас оказались в нерабочем состоянии.

«Сами установки непосредственно воду не очищают, они являются лишь частью производственного комплекса и непосредственно служат для безопасного получения хлора под очистку воды. Современные безопасные комплексы по получению хлора из солей путем электрохимических реакций – передовые российские технологии любезно предоставленные населению Донецкой народной республики, для бесперебойной работы подразделений ГП "Вода Донбасса". Поставленные на разные предприятия 3 установки были из-под палки смонтированы сотрудниками ГП, не имеющими ни квалификации их пусконаладки, ни надлежащего опыта. Это не помешало Максиму Ивановичу [Лещенко] заключить договор о монтаже и пусконаладочных работах со своим предприятием ООО "ЦВМ Донветсервис" на общую сумму в 1,2 млн руб. (471 тыс. грн, – ред.). Все недовольные и сопротивляющиеся этому процессу сотрудники ГП были уволены, договор без надлежащих работ был подписан и оплачен», – отписывают сегодня ситуацию на канале «Донецкий абориген».

«По имеющимся у нас данным, все 3 установки на данный момент находятся в неисправном состоянии, высокотехнологичное оборудование, поставленное из Российской Федерации на порядка 10 млн руб. (4 млн грн), не эксплуатируется и требует серьезного ремонта», – подчеркивают блогеры.

В итоге, «Вода Донбасса» в «ДНР» вынуждена справляться с очисткой воды «подручными средствами», отчего и такой результат с качеством воды.