В ДонОГА сообщили, сколько человек отправляют с КПВВ на обсервацию

Прибывшие из «ДНР» на КПВВ «Новотроицкое» при невозможности установить на телефон приложение «Вдома» отправляются на обсервацию. В Донецкой области для этого предназначено учреждение в пгт Острое – относится к Селидовскому горсовету, поселок расположен в 60 км от КПВВ, передают «Донецкие новости».

«Последние где-то 3 месяца здесь количество людей, которые находятся на обсервации, колеблется от 2 до 9 человек. На сегодняшний день в Остром находятся 6 человек», – сообщил сегодня, 14 января, начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Напомним, что в октябре прошлого года мониторы сообщали, что в Остром значительно улучшились условия проживания в обсервации:

Красный Крест обеспечивает людей едой;

есть возможность сдать бесплатный тест на COVID благодаря поддержке чешской миссии «Врачи без границ». И если он отрицательный, люди освобождаются от обсервации.

При этом прибывшие из «ДНР» на КПВВ «Новотроицкое», которые должны отправляться на обсервацию, вынуждены пребывать на КПВВ до его закрытия (сейчас – до 16:00). После этого за ними приезжает специальный автобус. Весь день люди находятся в модулях ожидания, как отмечают мониторы – в нечеловеческих условиях, без тепла и возможности приобрести еду. Поэтому волонтеры с ноября 2020 года таким людям стали раздавать продуктово-продовольственные наборы.

Власти Донетчины заверили, что с 15 января 2021 года модули будут обогреваться.

Также с 15 января на территории сервисного центра у КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из «ДНР» смогут пройти бесплатное тестирование на COVID-19, чтобы сократить время самоизоляции / обсервации. Детально о процедуре рассказали в ДонОГА.