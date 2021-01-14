В «ЛНР» также опровергли фейки о непригодности водопроводной воды

Распространяемая в соцсетях информация о якобы непригодности для питья воды из водопроводной системы «ЛНР» не соответствует действительности. Об этом сегодня, 14 января, сообщила пресс-служба «республиканского» предприятия «Лугансквода».

В сообщении отмечается, что в социальных сетях в последние дни активно распространяется информация о том, что вода в водопроводной сети «ЛНР» якобы не пригодна для питья, так как добывается из реки Северский Донец, в котором якобы выявлено превышение предельно допустимого содержания ряда химических соединений.

«Во-первых, мы не берем воду из Северского Донца. У нас, в Луганской народной республике, 9 водозаборов с отдельно стоящими скважинами», – отметили в «Луганскводе».

Там пояснили, что «каждая часть населенного пункта берет воду с определенных источников, все резервуары опломбированы, и объекты с ними находятся под наблюдением».

«Вода в них несколько раз в сутки проходит контроль качества, и, естественно, соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам», – подчеркнули на госпредприятии.

Как сообщалось ранее, 12 января медиа «ДНР» со ссылкой на «республиканскую» компанию «Вода Донасса» объяснили «странное» качество воды в своих крупных городах якобы загрязнением реки Северский Донец на подконтрольной Украине территории. Информация о «загрязненном» Северском Донце пошла в соцсети, там уже был непонятен первоисточник, в результате, это вызвало панику на подконтрольной Украине части Донетчины. Кроме того, жителям свободной территории стали приходить предупреждающие сообщения идентичного содержания – о загрязнении, заражении питьевой воды. Однако власти городов Донетчины и украинская компания «Вода Донбасса» опровергли эти фейки.