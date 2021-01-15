Подорожает шампанское: В Украине вырастет цена на игристые вина

Цена на игристые вина в Украине вырастет. Соответствующее постановление принял Кабинет министров 13 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«Постановлением повышается минимальная розничная цена на украинские вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра (+20 грн), а также приводится в соответствие с Налоговым кодексом Украины описание этих изделий и их коды в соответствии с УКТВЭД», – говорится в сообщении.

В Минэкономики отмечают, что таким решением правительство урегулировало вопрос минимальных розничных цен на отдельные виды винодельческой продукции и приведения их описания в соответствие с Налоговым кодексом.

По мнению ведомства, сейчас на рынке происходит манипуляция названиями продукции и ценами, когда импортированный напиток на основе вина (а напиток – это продукт более низкого качества чем игристое вино) продается по цене как игристое вино (а качество вина несравненно выше). В такой ситуации украинские производители качественных игристых вин оказываются в неконкурентной ситуации, а украинские потребители, покупают некачественный импортированный напиток вместо настоящего игристого вина.

«Сейчас очень важно защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии и обеспечить потребителя качественными украинскими продуктами виноделия. В итоге выиграют все: украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке. Виноградари будут иметь больший спрос на их сырье. Украинский потребитель будет иметь качественный, а не фальсифицированный продукт», – заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.