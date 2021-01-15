Идет рост: В Украине за сутки подтвердили 8 199 случаев COVID-19

За сутки в Украине лабораторно установили 8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В числе заболевших – 236 детей и 315 медработников. Об этом сегодня, 15 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 152 человека;

летальных случаев – 166;

выздоровели – 10 328 человек;

проведено тестирований – 49 596 (в том числе методом ПЦР – 30 225, методом ИФА – 19 371).

За все время пандемии в Украине заболели 1 146 963 человек, из них:

выздоровели – 847 391 человек (73,9% от общего числа заболевших);

находятся на лечении – 279 030 человек (24,3%);

летальных исходов – 20 542 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 905 076.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях», – добавил Степанов.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 896 случаев;

Винницкая область – 209 случаев;

Волынская область – 127 случаев;

Днепропетровская область – 533 случая;

Донецкая область – 443 случая;

Житомирская область – 214 случаев;

Закарпатская область – 100 случаев;

Запорожская область – 629 случаев;

Ивано-Франковская область – 173 случая;

Киевская область – 588 случаев;

Кировоградская область – 78 случаев;

Луганская область – 179 случаев;

Львовская область – 525 случаев;

Николаевская область – 489 случаев;

Одесская область – 592 случая;

Полтавская область – 287 случаев;

Ровенская область – 242 случая;

Сумская область – 344 случая;

Тернопольская область – 191 случай;

Харьковская область – 310 случаев;

Херсонская область – 121 случай;

Хмельницкая область – 146 случаев;

Черкасская область – 281 случай;

Черновицкая область – 227 случаев;

Черниговская область – 275 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.