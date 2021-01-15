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Идет рост: В Украине за сутки подтвердили 8 199 случаев COVID-19

15.01.21 08:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За сутки в Украине лабораторно установили 8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В числе заболевших – 236 детей и 315 медработников. Об этом сегодня, 15 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 152 человека;
  • летальных случаев – 166;
  • выздоровели – 10 328 человек;
  • проведено тестирований – 49 596 (в том числе методом ПЦР – 30 225, методом ИФА – 19 371).

За все время пандемии в Украине заболели 1 146 963 человек, из них:

  • выздоровели – 847 391 человек (73,9% от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 279 030 человек (24,3%);
  • летальных исходов – 20 542 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 905 076.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях», – добавил Степанов.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 896 случаев;
  • Винницкая область – 209 случаев;
  • Волынская область – 127 случаев;
  • Днепропетровская область – 533 случая;
  • Донецкая область – 443 случая;
  • Житомирская область – 214 случаев;
  • Закарпатская область – 100 случаев;
  • Запорожская область – 629 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 173 случая;
  • Киевская область – 588 случаев;
  • Кировоградская область – 78 случаев;
  • Луганская область – 179 случаев;
  • Львовская область – 525 случаев;
  • Николаевская область – 489 случаев;
  • Одесская область – 592 случая;
  • Полтавская область – 287 случаев;
  • Ровенская область – 242 случая;
  • Сумская область – 344 случая;
  • Тернопольская область – 191 случай;
  • Харьковская область – 310 случаев;
  • Херсонская область – 121 случай;
  • Хмельницкая область – 146 случаев;
  • Черкасская область – 281 случай;
  • Черновицкая область – 227 случаев;
  • Черниговская область – 275 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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