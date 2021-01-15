Идет рост: В Украине за сутки подтвердили 8 199 случаев COVID-19

За сутки в Украине лабораторно установили 8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В числе заболевших – 236 детей и 315 медработников. Об этом сегодня, 15 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 152 человека;
- летальных случаев – 166;
- выздоровели – 10 328 человек;
- проведено тестирований – 49 596 (в том числе методом ПЦР – 30 225, методом ИФА – 19 371).
За все время пандемии в Украине заболели 1 146 963 человек, из них:
- выздоровели – 847 391 человек (73,9% от общего числа заболевших);
- находятся на лечении – 279 030 человек (24,3%);
- летальных исходов – 20 542 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 905 076.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях», – добавил Степанов.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 896 случаев;
- Винницкая область – 209 случаев;
- Волынская область – 127 случаев;
- Днепропетровская область – 533 случая;
- Донецкая область – 443 случая;
- Житомирская область – 214 случаев;
- Закарпатская область – 100 случаев;
- Запорожская область – 629 случаев;
- Ивано-Франковская область – 173 случая;
- Киевская область – 588 случаев;
- Кировоградская область – 78 случаев;
- Луганская область – 179 случаев;
- Львовская область – 525 случаев;
- Николаевская область – 489 случаев;
- Одесская область – 592 случая;
- Полтавская область – 287 случаев;
- Ровенская область – 242 случая;
- Сумская область – 344 случая;
- Тернопольская область – 191 случай;
- Харьковская область – 310 случаев;
- Херсонская область – 121 случай;
- Хмельницкая область – 146 случаев;
- Черкасская область – 281 случай;
- Черновицкая область – 227 случаев;
- Черниговская область – 275 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.