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Кириленко сообщил о 439 новых больных коронавирусом (Карта)

15.01.21 08:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за последние сутки COVID-19 выявлен у 439 больных. Об этом сегодня, 15 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За четверг, 14 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 439 больных коронавирусной болезнью, среди которых 11 детей:

  • 144 – в Мариупольской ОТГ;
  • 73 – в Славянской ОТГ;
  • 59 – в Краматорской ОТГ;
  • 32 – в Николаевской ОТГ;
  • 29 – в Константиновской ОТГ;
  • 28 – в Торецкой ОТГ;
  • 21 – в Бахмутской ОТГ;
  • 13 – в Лиманской ОТГ;
  • 8 – в Черкасской ОТГ;
  • 7 – в Никольской ОТГ;
  • 5 – в Дружковской ОТГ;
  • по 4 – в Мирноградской и Покровской ОТГ;
  • по 3 – в Соледарской и Мангушской ОТГ;
  • 2 – в Гродовской ОТГ;
  • по 1 – в Кальчицкой, Александровской, Добропольской и Новодонецкой ОТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 40 945 человек, из них:

  • выздоровели – 31 250 человек (77,1% от всех заболевших);
  • на лечении – 8 942 пациента (21,0%);
  • летальных случаев – 753 (1,9%).

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