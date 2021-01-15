Кириленко сообщил о 439 новых больных коронавирусом (Карта)

На Донетчине за последние сутки COVID-19 выявлен у 439 больных. Об этом сегодня, 15 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За четверг, 14 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 439 больных коронавирусной болезнью, среди которых 11 детей:

144 – в Мариупольской ОТГ;

73 – в Славянской ОТГ;

59 – в Краматорской ОТГ;

32 – в Николаевской ОТГ;

29 – в Константиновской ОТГ;

28 – в Торецкой ОТГ;

21 – в Бахмутской ОТГ;

13 – в Лиманской ОТГ;

8 – в Черкасской ОТГ;

7 – в Никольской ОТГ;

5 – в Дружковской ОТГ;

по 4 – в Мирноградской и Покровской ОТГ;

по 3 – в Соледарской и Мангушской ОТГ;

2 – в Гродовской ОТГ;

по 1 – в Кальчицкой, Александровской, Добропольской и Новодонецкой ОТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 40 945 человек, из них: