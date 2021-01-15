Кириленко сообщил о 439 новых больных коронавирусом (Карта)

На Донетчине за последние сутки COVID-19 выявлен у 439 больных. Об этом сегодня, 15 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
За четверг, 14 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 439 больных коронавирусной болезнью, среди которых 11 детей:
- 144 – в Мариупольской ОТГ;
- 73 – в Славянской ОТГ;
- 59 – в Краматорской ОТГ;
- 32 – в Николаевской ОТГ;
- 29 – в Константиновской ОТГ;
- 28 – в Торецкой ОТГ;
- 21 – в Бахмутской ОТГ;
- 13 – в Лиманской ОТГ;
- 8 – в Черкасской ОТГ;
- 7 – в Никольской ОТГ;
- 5 – в Дружковской ОТГ;
- по 4 – в Мирноградской и Покровской ОТГ;
- по 3 – в Соледарской и Мангушской ОТГ;
- 2 – в Гродовской ОТГ;
- по 1 – в Кальчицкой, Александровской, Добропольской и Новодонецкой ОТГ.
С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 40 945 человек, из них:
- выздоровели – 31 250 человек (77,1% от всех заболевших);
- на лечении – 8 942 пациента (21,0%);
- летальных случаев – 753 (1,9%).