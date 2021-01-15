В «Л-ДНР» выдали почти 442 тысячи российских паспортов, – правозащитники

В «Л-ДНР» по состоянию на декабрь 2020 года было выдано почти 442 тысячи паспортов Российской Федерации. Также выдано более 1,2 млн «паспортов» «республик». Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

По данным источников правозащитников в «миграционной службе» местных «администраций», всего выдано:

паспортов РФ в «ДНР» (на 15 ноября 2020 года) – 273 461;

паспортов РФ в «ЛНР» (на 1 декабря 2020 года) – 168 381;

«паспортов» НВФ «ДНР» (на 15 декабря 2020 года) – 671 631;

«паспортов» НВФ «ЛНР» (на 19 декабря 2020 года) – 583 143.

«Кремль требует от оккупационных администраций РФ в ОРДЛО постоянно наращивать объемы выдачи паспортов РФ. В 2020 году, количество людей получивших паспорт РФ увеличилось, в связи с тем, что люди массово выезжают на заработки, учебу и лечение в РФ, т.к. КПВВ закрыты и возможности оперативного проезда на территорию Украины нет, а также из-за пандемии рабочие мигранты также не могут выехать на работу в другие страны», – отмечают украинские правозащитники.

Как сообщалось ранее, при получении российского паспорта жители «ЛНР» и «ДНР» не становятся полноценными гражданами РФ, т.к. они не имеют прописку (регистрацию места жительства) на территории России. А без прописки они лишены возможности получать российские пенсии, банковские карты, регистрировать в РФ родившихся детей, использовать для работы авто с «республиканскими» номерами и пр.