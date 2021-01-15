В Украине женщины теперь выходят на пенсию по-новому (Видео)

В Украине, по сравнению с прошлым годом, продлили еще на 6 месяцев возраст выхода на пенсию. Увеличили и нормы трудового стажа.

Жительнице Покровска (Донецкая обл.) Валентине – 57. Женщина работает в коммунальном хозяйстве и мечтает поскорее уйти на заслуженный отдых.

«У меня 26 лет стажа», – делится Валентина. Она дорабатывает еще 1,5 года, необходимых для пенсии.

При этом с нового года украинским женщинам для выхода на пенсию необходимо не меньше 28 лет трудового стажа, рассказывают в Пенсионном фонде. Увеличилась и возрастная граница.

Как сообщили в Покровском ПФ, женщины в 2021 году имеют право на пенсию по возрасту при достижении 60-летнего возраста. То есть, в этом году мужчинам и женщинам пенсионный возраст – уравняли.

Покровчанка Светлана рассказывает: ей повезло. Оформила выплаты осенью, до изменений. «У меня есть стаж, я ушла даже в 59 лет и 6 месяцев. Успела», – делится пенсионерка.

Однако теперь украинцам, чтобы получать пенсию, придется работать больше. «Страховой стаж теперь приобретается градационно. То есть, каждый год увеличивается норма стажа, которая необходима для получения пенсии по возрасту», – объясняет специалист отдела обслуживания граждан Покровского ПФ Елена Карабанова.

Например, рассказывают специалисты, в 2028 году для выхода на пенсию необходимы как минимум 35 лет стажа.

Если же в трудовой книжке стажа мало, его можно докупить у государства. Один год будет стоить 32 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в Украине начинает осуществляться очередной этап пенсионной реформы. Он предусматривает одинаковый пенсионный возраст для всех (мужчин и женщин) и повышение страхового стажа.

Напомним, в Украине применяется 10-кратное соотношение минимальной и максимальной пенсии. С 1 июля 2020 года минимальная пенсия составляет 1 712 грн, в декабре 2021 года она планируется на уровне 1877 грн.

В 2021 году будет 5 этапов повышения пенсии для разных категорий. В течение следующего года пенсия увеличится у каждой категорий пенсионеров, у некоторых – дважды. В декабре 2021 года минимальная пенсия планируется на уровне 1877 грн.

Если для выхода на пенсию не хватает страхового стажа – его можно докупить, иначе человек в 65 лет будет иметь право не на пенсию, а на социальное пособие.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»