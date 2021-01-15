В «ДНР» скончались еще 20 человек с коронавирусом

В «ДНР» за последние сутки проведено 321 исследование, выявлены 143 случая заболевания (44,8%) коронавирусом и у 33 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

За сутки скончались 20 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

По состоянию на 10:00 15 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 17 334:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 5748 пациентов;

выздоровели – 10 052 человека;

летальных случаев – 1 534.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 94 случая пневмоний, госпитализированы 73 человека. Всего на лечении находятся 1 768 пациентов с пневмониями, из них 676 – на кислородной поддержке (+33 за сутки).