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В «ДНР» скончались еще 20 человек с коронавирусом

15.01.21 09:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за последние сутки проведено 321 исследование, выявлены 143 случая заболевания (44,8%) коронавирусом и у 33 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

За сутки скончались 20 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

По состоянию на 10:00 15 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 17 334:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 5748 пациентов;
  • выздоровели – 10 052 человека;
  • летальных случаев – 1 534.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 94 случая пневмоний, госпитализированы 73 человека. Всего на лечении находятся 1 768 пациентов с пневмониями, из них 676 – на кислородной поддержке (+33 за сутки).

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