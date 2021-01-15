Полицейские в Краматорске изъяли 19 авто: Как обманывают при продаже машин (Видео)

В Краматорске полицейские обнаружили 19 «нечистых» автомобилей – их изъяли у якобы законных владельцев. Причина – поддельные серийные номера.

Автомобили-двойники для Краматорска – редкость, рассказывают полицейские. Однако правоохранители все же выявили авто с подделанными документами. Остановили машину из-за технической неисправности. А когда начали проверять документы, выяснили, что информация, которая внесена в свидетельство о регистрации транспортного средства, не совпадает с данными из баз МВД.

Тогда полицейские решили проверить еще и идентификационный номер – вин-код. И обнаружили, что номер был уничтожен кустарным способом.

Обычно такие автомобили краденые или нерастаможенные. Продают их значительно дешевле, и договор купли-продажи не оформляют в сервисных центрах МВД. Хотя это единственный способ обезопасить себя от покупки подобного авто.

В сервисном центре администраторы досконально проверяют авто по всем имеющимся базам, также машину осматривают сотрудники экспертной службы. В ходе проверки выявляются и факты изменения идентификационных номеров.

Несмотря на постоянные предупреждения, покупателей все равно привлекает низкая цена, а потом они попадают в полицию.

За прошлый год в Краматорское отделение полиции пришло 19 сообщений о таких случаях. По данным фактам открываются уголовные производства по ст. 190 УК Украины «Уничтожение, подделка или замена номеров, узлов и агрегатов транспортного средства». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – до 3-х лет ограничения свободы.

Также правоохранители подчеркивают, что сниженная цена и нежелание продавца официально оформлять документы могут быть признаками того, что авто «нечистое».