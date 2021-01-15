В «ДНР» назвали количество пенсионеров и размеры выплат

В «ДНР» на учете в «республиканском пенсионном фонде» состоят более 670 тыс. пенсионеров. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на данные «минэкономразвития».

«По состоянию на 1 октября 2020 на учете в органах пенсионного фонда ДНР находилось 670,3 тыс. пенсионеров», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что «в расчете на 1000 человек постоянного населения республики приходится 295 пенсионеров».

«Средний размер назначенных месячных пенсий в январе-ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 20,5% и составил 7 337 руб. (2 877 грн по местному курсу на 15.01.2021 – ред.). На 01.10.2019 – 6 089 руб. (2 388 грн)», – утверждают в «ДНР».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» верификация пенсионеров проходила с 1 февраля по 30 мая, в «ЛНР» – с 1 февраля по 30 июня, затем сроки актуализации продлили до 31 октября.