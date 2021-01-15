На одном из самых опасных направлений: В штабе ООС показали тренировку противотанковых резервов (Фото)

В районе проведения Операции Объединенных сил тренируются противотанковые резервы. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как рассказали в пресс-службе, на одном из самых танкоопасных направлений противотанкисты мотопехотных бригады отработали свои действия во время возможного прорыва танков и БМП противника.

Подобные мероприятия, по словам руководителя занятий, проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель – поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава расчетов.

Во время проверки противотанкисты показали, что, если будет необходимость – они готовы выполнить свои задачи.

Командир противотанкового расчета рассказал о двух главных задачах, от успешного выполнения которых зависят человеческие жизни. По его словам, если танкам противника удастся прорвать первую линию обороны – они наделают много беды. Потери будут и среди украинских военнослужащих, и среди мирного населения прифронтовых сел.

Поэтому первая задача – уничтожить броневики и защитить людей. Вторая задача командира – сохранение жизни и здоровья подчиненных. После уничтожения цели расчет должен как можно быстрее покинуть свою позицию. От этого и зависит выживание подразделения. С этой целью, в том числе, и проводятся тренировки.