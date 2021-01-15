Сводка из зоны ООС за 14 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. Ранен один украинский военный. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», рядом с населенным пунктом Гнутово, НВФ открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вследствие обстрелов со стороны противника один украинский военный получил легкое осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В пригороде Марьинки и вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки – еще и из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Талаковка противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На обстрелы НВФ украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 15 января, вдоль всей линии разграничения нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинская армия 6 раз обстреляла территорию ДНР на донецком и мариупольском направлениях в минувшие сутки. Общее количество примененных боеприпасов – 72 единицы. При обстрелах применялось вооружение БМП и БТР, минометы калибром 120 мм, а также гранатометы различных типов. Под огнем оказался район поселка Старомихайловка на донецком направлении, а также окрестности сел Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) и Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.) на мариупольском. Кроме того, отмечены 4 взрыва около подконтрольных Киеву населенных пунктов – Марьинки, Водяного и Авдеевки. Взрывы произведены в результате проведения украинскими силовиками инженерных работ с применением окопных зарядов».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 14 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».