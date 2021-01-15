Официально: «Вода Донбасса» сделала заявление о качестве воды на Донетчине

Информация об ухудшении качества питьевой воды, подаваемой КП «Компания "Вода Донбасса"», не соответствует действительности, сообщает пресс-служба компании.

«В декабре 2020 года в воде канала Северский Донец-Донбасс было зафиксировано увеличение концентрации аммония выше фоновых значений, что не является редкостью для осенне-зимнего периода. Принимая во внимание рост содержания аммония в воде, поступающей на фильтровальные станции, были откорректированы технологический режим и дозы реагентов», – говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что состав воды, поступающей на сооружения водоподготовки и питьевой воды, контролируется ежедневно лабораторной службой КП «Компания "Вода Донбасса"» в соответствии с рабочими программами, составленными в соответствии с действующими требованиями ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».

«Эпидемическая безопасность питьевой воды обеспечивается путем ее обеззараживания хлором, остаточные концентрации которого каждый час контролируются на выходе из сооружений фильтровальных станций, нормативы на содержание остаточных количеств свободного и связанного хлора соблюдаются (п.3.14 ГСанПиН 2.2.4-171-10). Питьевая вода, подаваемая потребителям, соответствует требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10, с учетом нормативов, которые предприятие имеет право использовать в случаях, связанных с особыми природными условиями», – пояснили в компании.

Присутствие в воде необычного запаха в «Воде Донбасса» связывают с изменением качества воды в источнике водоснабжения по гидробиологическим показателям. Это вызвано погодными условиями – нехарактерным для зимнего периода повышением температурных значений. На всех фильтровальных станциях в качестве дополнительного окислителя органического вещества на сегодня применяется перманганат калия, в свою очередь может оказывать воде дополнительную окраску.

«В настоящее время фильтровальные станции работают с соблюдением технологических режимов, применяя реагенты в соответствии с изменениями качества воды в источнике водоснабжения – канале Северский Донец-Донбасс. Таким образом, превышение концентрации аммония выше фоновых значений в источнике – канале Северский Донец-Донбасс не осуществляет никакого влияния на качество питьевой воды, поскольку процесс очистки воды на фильтровальных станциях откорректирован», – подчеркивают в КП «Компания "Вода Донбасса"».

Напомним, в городах Донецкой области – Мариуполе, Покровске, Славянске и др. – массово расходятся слухи об отравленной или непригодной к употреблению воде в центральном водоснабжении. Но власти городов Донетчины утверждают: данная информация – фейк.