На Донетчине определились со списком проектов «Большой стройки-2021»

Донецкая область подготовила список проектов, которые могут быть реализованы в рамках президентской программы «Большая стройка» в 2021 году. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

«Уже подготовили список проектов, которые будут реализованы в Донецкой области. Как и в 2020-м, программа охватит образование, медицину, спорт, дороги. Кроме того, будут построены объекты из сферы культуры и такие, которые будут способствовать развитию экономики области. Готовый список из более полутора десятка объектов презентовать в конце января руководству государства», – отметил Павел Кириленко.

Критерии отбора в программу «Большая стройка-2021», детали реализации программы и ее оценки обсуждались на селекторном совещании с главами областных государственных администраций под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Всего в нынешнюю «Большую стройку» в Украине войдет около 300 объектов. Основную часть (70%) составят объекты социальной инфраструктуры – центры предоставления админуслуг, школы и детсады, стадионы и спортивные сооружения и тому подобное. Остальные – из сферы экономики, способствующие развитию регионов.

«В 2020 году Донецкая область стала победителем "Большой стройки» и принимает новый вызов. Реализацию намеченного начнем уже в марте», – написал Павел Кириленко.

Напомним, что в рамках программы «Большая стройка» в Донецкой области было капитально отремонтировано школы в Красногоровке, Селидово, Северске, Никольском и Желанном, детские сады открыто в Бахмуте («Крепыш», «Гусельки» и «Одуванчик»), Мариуполе («Юный моряк») и в Краматорске («Зернышко»). В рамках проекта «Большая стройка» три спортивных объекта были построены «с нуля» – это стадион в Волновахе, спортивный комплекс и крытое футбольное поле в Краматорске, еще два объекта реконструировали – стадионы в Селидово и Славянске. Восстанавливаются и модернизируются приемные отделения в больницах Донецкой области. Проведен ремонт ряда автомобильных дорог и мостов.