Олицетворение «Ста лет одиночества»: В неподконтрольной Горловке рушится админздание ГП «Артемуголь» (Фото)

В «ДНР» в Горловке разрушается здание с колоннами по ул. Ленина, в котором ранее находилась администрация ГП «Артемуголь».

В соцсети показали правое крыло здания, где размещался банк «Надра». Крыльцо от снега никто не чистит, колонны разрушаются, также нуждается в срочном ремонте крыша.

Сейчас в «Артемугле», по словам горловчан, некоторые кабинеты заняты сотрудниками «МГБ». Они дежурят там круглосуточно.

В комментариях в соцсетях горловчане сожалеют о разрушающемся красивом здании: «Горловка и раньше была довольно депрессивным местом, но сейчас это просто олицетворение "Ста лет одиночества"… Горловка рушится еще быстрее… А такая красота до войны была… Печальное зрелище».